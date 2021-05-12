Çevrimiçi oylama oturumları 3 kat arttı - Son Dakika

Kaspersky Innovation Hub'ın blockchain tabanlı oylama platformu Polys'te bir önceki yıla göre 3 kat daha fazla oylama yapıldı.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri, iş, alışveriş ve sosyal etkileşimler dahil insanların günlük rutinlerinin büyük bölümünü internete taşıdı.

Polys, blockchain tabanlı oylama platformundan anonim oturumlar üzerine yapılan araştırma, insanların çevrimiçi erişim yoluyla daha fazla ortak karar almaya başladığını gösteriyor. Polys'te bir önceki yıla göre üç kat daha fazla oylama yapıldı.

Araştırmacılar, salgının uzaktan oylamanın kapsamını nasıl etkilediğini görmek için birçok kuruluşun yıl sonu sonuçlarını tartıştığı Aralık 2019'dan başlayarak, küresel önlemlerin yürürlüğe girmesinden 3 ay öncesine kadar uzanan istatistikleri inceledi. Bunlar daha sonra Aralık 2020 - Şubat 2021 arasındaki sonuçlarla karşılaştırıldı.

Bu dönemde çevrimiçi oylamanın en aktif bölümü eğitim üzerineydi. Oturumların yüzde 60'ı eğitim sektöründeki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilirken, bir yıl önce bu rakam anketlerin yalnızca yüzde 43'ünü oluşturuyordu. Bunu bir önceki yılın aynı dönemine göre iki puan daha fazlasıyla oturumların yüzde 17'sini gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları izledi. Devlet kurumları ve partilerin payı da yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı. Böylece platformdaki üçüncü en aktif konu haline geldi.

Büyük gruplar halindeki toplantılardan genellikle kaçınıldığından, oyların yüzde 1'den azı halka açık etkinliklerde yapıldı. Daha önce oturumların yüzde 7'si bu kategoriye giriyordu. Uzmanlar ayrıca yerel inisiyatiflerle ilgili ortak kararların yüzde 3'ten yüzde 1'e düştüğünü ve bu tür projelerin beklemeye alındığını fark etti. Ancak, Aralık 2020- Şubat 2021'de, yerel inisiyatiflerle ilgili tartışmalar geri döndüğünde de yeniden yüzde 3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Alexander Sazonov, şunları kaydetti:

"Blockchain aracılığıyla oy vermeye olan ilginin ve güvenin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca insanlar sadece platformumuza geri dönmekle kalmadı, aynı zamanda arkadaşlarına ve meslektaşlarına da platformu test etmelerini önerdi. Örneğin yerel işletmelerin de platformumuzda oy kullandığını gördük. İzolasyon önlemleriyle birlikte güvenli çevrimiçi oylama, iş birliğine dayalı faaliyetleri sürdürmenin neredeyse tek yolu haline geldi ve bu da bizimki gibi platformların benimsenmesini hızlandırdı."