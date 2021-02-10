Çevrimiçi ticaret platformuna ilgi arttı - Son Dakika
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Çevrimiçi ticaret platformuna ilgi arttı

Çevrimiçi ticaret platformuna ilgi arttı

10.02.2021 12:40

2020 yılında dünya genelinde insanların ek kazanç arayışlarının artması sebebiyle rotalar çevrimiçi ticaret platformlarına çevrildi.

2020 yılında dünya genelinde insanların ek kazanç arayışlarının artması sebebiyle rotalar çevrimiçi ticaret platformlarına çevrildi. Çevrimiçi ticaret platformu Binomo, 2020'de her gün Türkiye dahil 133 ülkeden 1 milyon yatırımcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2020 yılında 782 bin 367 kişi Borsa İstanbul'a yatırım yapmaya başladı. Yerli gerçek yatırımcı sayısında ise aylık ortalama 65 bin artış yaşandı. Market Intelligence Data tarafından yayınlanan bir rapora göre, global çevrimiçi ticaret platformlarının önümüzdeki beş yıl içinde gelir bazında yüzde 5,1'lik büyüme ile küresel pazar büyüklüğünü 2025 yılına kadar 16 milyar 780 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu seyirde belirleyici olan oyuncuların başında gelen ve kısa vadeli ticarete odaklanan çevrimiçi ticaret platformu Binomo, her gün Türkiye dahil 133 ülkeden 1 milyon yatırımcıya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

"YATIRIMCI OLMANIN ÖĞRENİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin detayları paylaşan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, temel amaçlarının yatırım yapmayı ve ek gelir elde etme deneyimi olsun veya olmasın, herkes için mümkün hale getirmek olduğunu belirtti.

Binomo olarak kullanıcı dostu ara yüzümüz ve mobil uygulamalarımızla yatırım dünyasının keşfedilmesini kolaylaştırıyor ve bu süreçte öğretici bir rol üstleniyoruz diyen Anne Kmel, "Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçlıyoruz. Her deneyim seviyesine uygun üyelik modellerimizle dünya borsalarından dövize ve emtialara kadar hesap tipine göre 60'tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyen kişilerin de minimum yatırımlarla ticaret yapmaya başlamasının önünü açıyor, yönlendirmelerde bulunuyor, öğretici desteği sunuyoruz. Böylece yüksek miktarlarda gelir kaybı gibi risklerin önüne geçerek insanlara nasıl ticaret yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini biliyor ve bunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAFTADA 36 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM YAPILIYOR

Tercih edilme sebepleri arasında güvenli yatırım imkanının ilk sırada geldiğine de değinen Anne Kmel, "Binomo üzerinden yapılan yatırımlar ve bu yatırımlardan elde edilen kazançların ödemeleri için üst düzey ek güvenlik seviyeleri kulanıyor, 3D Secure olarak adlandırılan güvenlik seviyesinin yanı sıra Uluslararası Finans Komisyonu'nda bulunan Kategori "A" üyeliğimiz ile yapılan tüm işlemler için güvenlik koruması garanti ediyoruz. İş birliklerimizi ise tamamen şeffaf tutuyor, yüksek teknolojimiz ile de yatırımcıların dünya finans piyasalarını ve riskleri objektif olarak değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. Bu sayede 133 ülkede günde 1 milyon yatırımcının ticaret yapmasına imkan veriyoruz. Halihazırda bünyemizde bir haftada 36 milyondan fazla işlem gerçekleştiriliyor. İnsanlara yatırım yapmayı öğrettikçe bu rakamların daha artacağına inanıyoruz. Bunun için teşvik edici uygumalara da gidiyor, son olarak Şubat ayı sonuna kadar 'FIRSTMOVE' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz." dedi.


Kaynak: DHA
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