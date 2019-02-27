Son Dakika Haberleri: Cevval Takipçimiz ile Makarna Yaptık

Cevval Takipçimiz ile Makarna Yaptık

51 dakika önce

Uzun zamandır "Refika takipçilerini de çağırıp yemek yapsana" şeklinde yorumlar geliyordu.

Uzun zamandır "Refika takipçilerini de çağırıp yemek yapsana" şeklinde yorumlar geliyordu. Cemal de bizim en cabbar, en cevval takipçilerimizden biri oldu. Bizimle ilgili bizim bile unuttuğumuz şeyleri ezbere söyleyen kendi küçük, kalbi büyük takipçimiz. Birlikte çok güzel bir makarna yaptık, şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:19 Kaynak: Youtube

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