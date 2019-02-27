Cevval Takipçimiz ile Makarna Yaptık

Uzun zamandır "Refika takipçilerini de çağırıp yemek yapsana" şeklinde yorumlar geliyordu.

Uzun zamandır "Refika takipçilerini de çağırıp yemek yapsana" şeklinde yorumlar geliyordu. Cemal de bizim en cabbar, en cevval takipçilerimizden biri oldu. Bizimle ilgili bizim bile unuttuğumuz şeyleri ezbere söyleyen kendi küçük, kalbi büyük takipçimiz. Birlikte çok güzel bir makarna yaptık, şimdiden afiyet olsun.

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