Ceyda Düvenci: Bülent sayesinde Kendimi keşfettim

CEYDA Düvenci, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Oyuncu, eşi Bülent Şakrak'ın hayatındaki önemini şöyle anlattı: "Kariyerim için Bülent'ten öncesi ve sonrası var. Başarılı olmam, kendimi keşfetmem, Bülent ve bana sağladığı huzur sayesinde oldu. Yedi yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok büyük fark var. Aynı mesleğe sahip olmak, birbirine çok aşık olmak ve sonsuz güvenmek... O güven zincirini kırmamak insanın meslek hayatında da çok büyük başarı sağlıyor."

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BÜYÜYORUM

Kızı Melisa ve oğlu Okan Ali ile büyüdüğünü belirten Ceyda Düvenci, "Çocuklar her zaman öğretileni değil gördüğünü kopyalayarak büyüyor. Hepsi sizin yansımanız. Okuduğum kitaplarda da görüyorum, çocuğunuzda rahatsız olduğunuz şey, sizde var olan bir şey. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe ben de gelişiyorum" dedi. Anneliğin kariyerini etkilemediğini ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Etkilemedi belki ama ben de ona göre kariyer planlaması yaptım. Mesela Melisa doğdu. Bir durum vardı ve para kazanmamız gerekiyordu. O yüzden güvenilir bir yardımcı buldum kendime ve çalışmaya başladım. Bulduğum tedavi sistemlerine gidecek parayı biriktirmeye çalıştım." Eşi Bülent Şakrak'ın bu zamanlarda hayatına güneş gibi girdiğini ifade eden Düvenci "O anda güneş gibi hayatıma Bülent girdi. Oğlum Ali'yi dünyaya getirmek için önce bir ameliyat oldum. Hemen arkasından hamile kaldım. Ali'ye 10 ay biz baktık, sonra yine güvendiğimiz birini yanımıza aldık" diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ KİTABI YAZMAYA BAŞLADIM

Oyunculuk dışında kitap yazdığını da söyleyen Ceyda Düvenci, çalışmalarını anlattı: "Kızımla beraber hayata karıştığımızda, çevreden aldığımız tepkiler, daha çok Melisa'nın hayatını zorlayacakmış gibi hissettim. ya sokakta insanlarla çok büyük kavgalar edecektim ya da eğitmeye çocuklardan başlayacaktım. Çocukları da nasıl eğitebilirim? Çocuk kitabıyla. Üç kitap yazdım. Bir tanesini Melisa ile birlikte yazdık. Tamamen kurgu o, bir macera, uzay yolu, Melisa'nın kurgusuydu. 'Tatlı Bir Merhaba' adlı son kitabımız tamamen gerçek. Şimdi de dördüncü kitabı okumayı yeni öğrenen çocuklar için yazıyorum."