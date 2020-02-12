Ceyda Düvenci'den çocuklara ve anne babalara özel atölye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyda Düvenci'den çocuklara ve anne babalara özel atölye - Son Dakika

Ceyda Düvenci'den çocuklara ve anne babalara özel atölye

11 dakika önce

Taş Kağıt Makas Atölyesi, Doku Medical'ın desteğiyle çocuklar ve anne babaları için özel bir duygu çalışmasına başlıyor.

Ceyda Düvenci'den çocuklara ve anne babalara özel atölye, System.String[]

Doku Medical'ın katkılarıyla düzenlenecek atölye, anne babalara ve çocuklara duygularını daha iyi tanıma fırsatı sağlarken, daha sağlıklı iletişim yöntemlerinin de keşfedilmesine yardımcı olacak.

Her hafta duyguların anlam ve önemi üzerine Doğan Cüceloğlu "Ebeveynlerle Duygu Söyleşisi" yaparken; çocuklar da Elif Ongan Tekçe, Burçak Karaboğa ve Büşra Ertürk'ten yaratıcı drama eğitimine ve uzman psikolog ve Kidzbloomplay kurucu ortakları Umay Divi, Aslı Baykal ve Klodin Değirmenci ile sanat terapi atölyesine katılacaklar.

Öğleden sonra çocuklar Primart çocuk tiyatrosunun oyunlarını izlerken ebeveynler Şermin Yaşar ile "Duygularla Kitap Dünyasına Yolculuğa" çıkacaklar. Ayrıca tüm gün boyunca anne babalar Doku Medical'ın dermatoloji uzmanlarından Dr. Emre Kaynak'la cilt tiplerini analiz etme şansı yakalayacak ve bu konuda bilgi alırlarken çocuklar da 5 duyu etkinlik alanında sürpriz etkinlikler yapacaklar.

Doğan Cüceloğlu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:59 Kaynak: Bültenler
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