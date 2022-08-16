Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide rol alan Ceyda Düvenci kimdir? Ceyda Düvenci kaç yaşında, nereli? Ceyda Düvenci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Nisan 1977

Kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli : Bursa

İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır.

Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat evliliği yine iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.

Ceyda Düvenci, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamış, film 22 Ocak 2010'da vizyona girmiştir.

Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan, yapımcısı Fatih Aksoy olan, önce Kanal D (2011-2012), ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide rol almıştır. Daha sonra TV8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir. 2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmiştir. Şu sıralar ise çeşitli reklam filmlerinde oynamakta ve interaktif bir yarışma programı olan Hadi'de sunuculuk yapmaktadır.