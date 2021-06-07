Ceyda Düvenci'nin aşka geldiği anlar! Eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğdu

2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti şimdilerde çocuklarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ailecek Bodrum'a tatile giden çift, önceki gün Yalıkavak'ta sarmaş dolaş görüntülendi.
Milliyet'in haberine göre, Bülent Şakrak öğlen saatlerinde plaja indi. Şakrak'ı gören Ceyda Düvenci, şezlongtan kalkarak yanına gittiği eşini öpücüklere boğdu.
Çocuklarıyla plajda eğlenceli anlar geçiren Düvenci, oğlu Okan Ali Şakrak'ın su tabancasıyla oynadığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şakrak, çocuklarla şakalaşarak oyun oynarken Düvenci de onları seyretti.
Öte yandan Ceyda Güvenci ve eşi Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde Gümbet'te bir otelde objektiflere yansımıştı. Düvenci, dostları Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana ile birlikte oturup saatlerce sohbet etmiş çocukları ise bakıcı gözetiminde oyun oynamıştı.
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