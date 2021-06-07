Ceyda Düvenci'nin aşka geldiği anlar! Eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğdu

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'la mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bodrum'da eşi ve çocuklarıyla tatilini sürdüren Düvenci, bir ara aşka gelerek eşi Bülent Şakrak'ı öpücüklere boğdu.

2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti şimdilerde çocuklarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ailecek Bodrum'a tatile giden çift, önceki gün Yalıkavak'ta sarmaş dolaş görüntülendi. EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU Milliyet'in haberine göre, Bülent Şakrak öğlen saatlerinde plaja indi. Şakrak'ı gören Ceyda Düvenci, şezlongtan kalkarak yanına gittiği eşini öpücüklere boğdu. AİLECEK PLAJ KEYFİ YAPIYORLAR Çocuklarıyla plajda eğlenceli anlar geçiren Düvenci, oğlu Okan Ali Şakrak'ın su tabancasıyla oynadığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şakrak, çocuklarla şakalaşarak oyun oynarken Düvenci de onları seyretti. ARKADAŞLARIYLA SAATLERCE SOHBET ETTİLER Öte yandan Ceyda Güvenci ve eşi Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde Gümbet'te bir otelde objektiflere yansımıştı. Düvenci, dostları Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana ile birlikte oturup saatlerce sohbet etmiş çocukları ise bakıcı gözetiminde oyun oynamıştı.

YORUMLAR (1) Murat Soylu: Aman ha çok önemli haber...Dolar altın çıkmış 5 litre yağ 75tl olmuş gariban aç sefil zengin keyfi âlemde...Millet açlıktan sokağa çıkamıyor... Cevap Yaz 37 5 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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