Ceyda Düvenci: "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum"

Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan oyuncu Ceyda Düvenci, oyunculuğa devam ettiğini söyleyerek, TV dizilerindeki çalışma koşullarını eleştirdi. Düvenci, "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

Oyuncu Ceyda Düvenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Kızı Melisa'nın serebral palsi hastası olduğunu söyleyen Düvenci, "Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu. Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum. Melisa iyi ki benim kızım olmuş. Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak" dedi.

"BENİM DE İNİŞ ÇIKIŞLARIM VAR"

Bir izleyicinin özel gereksinimli çocuğu olduğunu ve artık başa çıkamadığını söylemesi üzerine Düvenci, "Ben de her şeye yetemiyorum. Benim de iniş çıkışlarım var. Siz zihinsel olarak kendinizi dövmeye alıştığınız için söylüyorsunuz bunları. Kızım için yapmak isteyip yapamadığım çok şey var" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZU VE HAYAT ŞARTLARINIZI HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN"

İnsanın nefret biriktirmesinin çok kolay olduğunu söyleyen Düvenci, "Çocuğunuzu ve hayat şartlarınızı hiçbir şekilde başkasıyla kıyaslamayın. Yapabildiğinize ve katkılarınıza odaklanın. Beni sosyal medyadan takip edecekseniz pozitif bakacaksınız takip edin. Sosyal medyada gördüğünüz kişileri çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ama biz size hayatımızla ilgili ne kadar alan açıyorsak siz o kadar biliyorsunuz. Siz hayatınıza bakın. Kendinize, ailenize zaman ayırın. Kendinizi iyi etmek istiyorsanız dünya size bunu sunuyor. Yapabilirsiniz, buna inanmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ŞARTLARINI UYGUN BULMUYORUM"

Oyunculuğa devam ettiğini söyleyen Düvenci, TV dizilerindeki çalışma koşullarını ise eleştirdi. Düvenci, "TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Balköpüğü isminde bir kitap serisi çıkaran Ceyda Düvenci, gençler ve çocukların sadece bedensel istismara değil, psikolojik istismara karşı da koymaları gerektiğini vurguladı.

(Emrah Dursun/İHA)