Ceyda Kozluca, Bellona Kayseri Basketbol'da!
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri
ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca
ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak İzmit
Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:59
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