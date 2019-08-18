Son Dakika Haberleri: Ceyda Kozluca, Bellona Kayseri Basketbol'da!
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Ceyda Kozluca, Bellona Kayseri Basketbol'da!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.

Ceyda Kozluca, Bellona Kayseri Basketbol'da!, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.

Son olarak İzmit Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

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Kayseri, Kozluca, İzmit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:59 
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