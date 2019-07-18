Ceyhan'a dev park

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, atıl durumdaki 40 bin metrekarelik otogar inşaat alanına büyük bir park yapacaklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, atıl durumdaki 40 bin metrekarelik otogar inşaat alanına büyük bir park yapacaklarını söyledi.



Ceyhan'ın D-400 karayolu girişinde bulunan ve 1989 yılındaki dönemin Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yiğit'in otogar projesi ile temeli atılan ve yarım kalan inşaat alanı yıkılarak, moloz yığınlarından temizleniyor. Kamyon garajı karşısında bulunan alanda çalışmaları başlatan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hizmetlerden yoksun kalan bu bölgeyi parka kavuşturacaklarını söyledi.



Yıkım çalışmalarını bizzat yöneterek projeyi değerlendiren Başkan Kadir Aydar, "Mehmet Şerif Yiğit Başkanımız tarafından başlatılan ama yarım kalan projenin ekibimizle birlikte yıkımını gerçekleştirmeye geldik. Burası hemen stadyumun karşısındaatıl halde bulunan toplam 40 bin metrekare alana sahip bir yer. Biz bu alanı Belediye Evleri, Yarsuat, Küçükkırım ve tüm Ceyhan'ı kapsayacak hatta Ceyhan'ın en büyük parkı yaparak yaşanılabilir alan haline getireceğiz. Belediye Evleri, Yarsuat, Küçükkırım, Altı Ocak, İnönü mahalleleri ve buradaki mahallelerimiz de hizmetle tanışacak. Ben Ceyhan'ın 112 mahallesini birbirinden ayırmadan hepsine eşit mesafede yaklaşarak hizmet götüreceğimi söylemiştim. Bu bölge geri kalmıştı, bunu önlemek adına çalışmalara başladık, geri kalmışlığı önlemek için ilk bu bölgede proje geliştirdik. Bu mahalleler benim için ayrı, kıymetli o yüzden bu alanı insanların piknik yapabileceği, mangal yapabileceği, ailesiyle birlikte rahatlıkla gülebileceği, çocukların oynayabileceği ve de herkesin düğünlerini gerçekleştirebileceği büyük bir park olarak temelini atarak hayata geçiriyoruz. Ceyhan'da kişi başına düşecek yeşil alan 1.5 metrekare. Biz standardın da üzerine çıkarak kişi başına düşen yeşil alanı 10 metrekare yapacağız" şeklinde konuştu. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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