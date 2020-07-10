Ceyhan'a yeni SGM hizmet binası

922,50 metrekare arsa üzerine zemin+4 kat inşa edilecek SGM hizmet binasının toplam yatırım bedelinin 2.281.490,00 TL olduğu, önümüzdeki günlerde temel atıldıktan sonra 300 iş günü içerisinde binanın tamamlanıp teslim edileceği öğrenildi.

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen, Ceyhan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (SGM) hizmet binası sözleşmesi yüklenici firma yetkilileri ile imzalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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