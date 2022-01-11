Ceyhan Adliyesi'nde Adli Görüşme Odaları hizmete başladı - Son Dakika

Ceyhan Adliyesi'nde, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan Adli Görüşme Odaları (AGO) faaliyete geçti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, AGO'nun bekleme, görüşme ve gözlem olmak üzere üç odadan oluştuğu belirtildi.

Daha önce 110 adliyede kurulu bulunan AGO'da bugüne kadar 40 binin üzerinde ifade ve beyan alındığı ifade edilen açıklamada, bakanlığın desteğiyle Ceyhan Adliyesi'nde de bu odaların kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, AGO'nun daha çok mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurlar tarafından kullanıldığı bildirildi.