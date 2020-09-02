Ceyhan AK Parti Kongresi ertelendi - Son Dakika

AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatı'nın bu haftasonu yapacağı kongre adayların belirlenmemesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ak Parti Genel Merkezi ve Yerel Yönetimler Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanmış ancak Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Covid-19 mücadelesi kapsamında 13 Eylül 2020 tarihine ertelenmişti. Ertelenen kongre sıkışan takvim nedeniyle bu kez de 6 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanmıştı, ancak bu haftasonu yapılması planlanan kongrenin Ceyhan AK Parti İlçe Başkanlığı adayının belirlenmemesi nedeniyle bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi. - ADANA