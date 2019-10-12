Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı
Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı

1 saat önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı, System.String[]

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydar ve ekibi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Kızılay noktasında, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Aydar, bağışın ardından yaptığı açıklamada, Ceyhanlı Merve Çetin ve binlerce lösemi hastası için farkındalık oluşturmak istediklerini, hastalara umut olmak için bağışta bulunduklarını belirtti.

Kök hücre ve kan bağışının önemini bildiren Aydar, şunları kaydetti:

"Ceyhanlı hemşehrilerimiz, Türk Kızılay Dernek Başkanımız ve CHP İlçe Başkanımız ile bugün Türk Kızılay çadırına gelerek Merve Çetin kardeşimiz ve diğer hastalarımıza şifa olmak amacıyla kök hücre bağışında bulunduk. Tüm hemşehrilerimizi Türk Kızılay kan verme noktalarına davet ediyorum. Merve Çetin ile ailesine ve şifa bekleyen, mücadele eden bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Bizler elimizden geldiği kadar onların yanında olmaya çalışacağız."

Kızılay, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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