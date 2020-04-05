Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu

Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı

Mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine Başkan Yardımcısı Hülya Erdem seçildi

ADANA - Ceyhan Belediye Başkanlığına CHP Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Hülya Erdem seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Mart'ta mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'dan boşalan Ceyhan Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapıldı.

Ceyhan Belediye Meclisinde yapılan seçimde, Millet İttifakından Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem ile Cumhur İttifakından Hakan Uçaral aday oldu.

3. tur oylama sonunda 18 oy alan Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Hakan Uçaral ise 13 oy aldı.

Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı. Ceyhan'a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Beklenen bir sonuçtu" dedi. Eski Başkan Kadir Aydar ise bir grup partili tarafından omuzlara alındı.