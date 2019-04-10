Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Kadir Aydar, mazbatasını aldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:12 Kaynak: AA
'nın Ceyhan
ilçesinde belediye başkanı seçilen Kadir Aydar
, mazbatasını aldı.
İlçe seçim kurulu başkanlığındaki törende Aydar'a mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Zekiye Boz verdi.
Aydar daha sonra belediyeye gelerek odasında tebrikleri kabul etti.
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