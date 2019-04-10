Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Mazbatasını Aldı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Kadir Aydar, mazbatasını aldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Kadir Aydar, mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulu başkanlığındaki törende Aydar'a mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Zekiye Boz verdi.

Aydar daha sonra belediyeye gelerek odasında tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:12 Kaynak: AA
Adana, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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