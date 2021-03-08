Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı - Son Dakika

Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı

08.03.2021 13:11
Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediyeye ait tarlalarda mısır ekimine başlandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediyeye ait tarlalarda mısır ekimine başlandı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Günüllere sevgi ektik, memlekete hizmet ektik, şimdi ilki yapıyor ve tarlalarımıza yardıma muhtaç aileler için mısır ekiyoruz" dedi.

Önceki dönemlerde icara verilen Ceyhan Belediyesinin 80 dönümlük tarlasında, yardıma muhtaç aileler ve burs ihtiyacı olan öğrenciler için mısır ekimine başlandı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, şehirde yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, belediyenin tarlalarını halka hizmet için ekme kararı aldıklarını, buradan elde edilecek gelirleri yardıma muhtaç aileler ve öğrenciler için kullanacaklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Erdem, şöyle devam etti:

"Ceyhanımızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ceyhan Belediyesine ait 90 dönümlük arazimizin 80 dönümüne şu an mısır ekmek için çalışmalara başladık. Belediyenin tarlalarını değerlendirerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak dağıtacağız. Toprağa ekilen yalnızca tohum değildir. Umuttur, sevgidir, emektir, gelecektir."

Kadınlara pozitif ayrımcılık

Kadınlar için özel alan oluşturduklarını ifade eden Başkan Erdem, "Yardıma muhtaç aileler için 80 dönüm mısır ekimi yaptığımız arazimizin yanında, 10 dönüm bulunan tarlamızı kadınlarımıza ayırdık. Hobi bahçesi ve üreten kadınlar için kullanılmak üzere belediyemize ait tarlada kadınlarımız biber, maydanoz, soğan, marul gibi istedikleri her şeyi ekebilecekler ve istedikleri ürünleri organik olarak kendileri yetiştirecekler" diye konuştu.

Belediyenin tarlalarında yapılacak üretim için bilgi aktaran Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Alattin Yıldırım ise, "Belediyemize ait bu tarlada işlemlere başladık. Şahsıma ait traktörleri hiç bir ücret talep etmeden belediyemizin hizmetine sunduk. Halkın menfaati için kullanılan tarlamızda iki çeşit gübre kullanıyoruz. Ardından lazer ile sırtını yapacağız, diğer günlerde ise makarasını çekip 67.61 pioneer mısırımızı ekeceğiz. Çiftçilikle uğraştığımız için tüm arkadaşlarımızla tarlalarımıza gözümüz gibi bakacak ve inşallah günü geldiğinde alacağımız ürünü yardıma muhtaç aileler için kullanacağız" dedi. - ADANA

Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı
Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı
Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı
Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı

Hülya Erdem, Ceyhan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ceyhan Belediyesi mısır üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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