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Ceyhan Belediyesi'nde yeni başkan Hülya Erdem
22 dakika önce
Adana'da, adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem, Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Adana'da, adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine CHP'li meclis üyesi Hülya Erdem, Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:35
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