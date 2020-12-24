Ceyhan Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında eski Başkan Aydar'la birlikte 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheliye ise ev hapsi verildi. 8 kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından salıverilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

22 Aralık akşamı adliyeye sevk edilen şüphelilerin, sorgulanmaları, ifadelerinin alınmaları ve mahmekenin karar vermesi yaklaşık 33 saat sürdü. 33 saatin ardından 8 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından salıverilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler'e ev hapsi verilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.