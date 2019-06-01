Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı

45 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci ve başkan yardımcıları, birimleri gezerek tüm personel ile bayramlaştı.

Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı, System.String[]
Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci ve başkan yardımcıları, birimleri gezerek tüm personel ile bayramlaştı.

Başkanı Kadir Aydar'ın, İstanbul'da olması sebebiyle Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü tüm birimleri gezen Ceyhan Belediye Başkanvekili Gürsel İlci, başkan yardımcıları İlker Önük, Hülya Erdem, Cihan Bayram ve Gökhan Yantır tüm personel ile tek tek selamlaşarak, kandillerini tebrik edip, bayramlarını kutladı.

Başkan Aydar'dan personeline İstanbul'dan bayram kutlaması

Başkanvekili Gürsel İlci, İstanbul'da seçim çalışmalarına katılan Başkan Kadir Aydar'ında bayram tebriğini ileterek, "Sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyoruz. Bizlerde başkan yardımcılarımız ile bugün kandilinizi tebrik etmek, bayramınızı kutlamak, başkanımızın dilek ve temennilerini sizlere aktarmak istedik. Ne mutlu bize ki, şehrimize, insanımıza, toplumumuza, çocuklarımızın geleceğine, hayata katkı sağlayarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Bütün birimlerimizde; planlı, programlı, hedefli, çok yoğun hizmet üretiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bayram vesilesiyle annenizle babanızla ve dostlarınızla, özellikle dargın olduklarınızla mutlaka bayramlaşmayı ihmal etmeyin. Ailelerinize selamlarımızı iletin. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz" dedi. - ADANA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Kadir Aydar, İstanbul, Ceyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şekercilerde bayram hareketliliği İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediyesi, personelleri ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]