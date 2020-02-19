Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Ceyhan belediyesi, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi, System.String[]

Ceyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.


Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde büyük çoğunluğu Ceyhanlı kadınlardan oluşan katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı gibi konularda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.


Ceyhan Belediyesi, oluşabilecek muhtemel kazalarda can kayıplarını önlemek ve acil mücadeleyi daha bilinçli hale getirmek adına vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.


Belediyenin bütün birimleri de ilkyardım eğitimi alacak


İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar; "Devam edecek temel ilk yardım eğitimlerimizden vatandaşlarımızın yanı sıra personelimiz de yararlanacak. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün uzman ekipleri bütün birimlerimize genel ilk yardım eğitimi verecekler. İlk yardım eğitimi hayatımızın ehliyetidir. Bu konuda hassasiyet gösteren ve eğitimimize iştirak eden bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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