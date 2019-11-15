Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediyesinde ıslak imza devri sona eriyor
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Ceyhan Belediyesinde ıslak imza devri sona eriyor

7 saat önce

Ceyhan Belediyesi israfla mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Ceyhan Belediyesinde ıslak imza devri sona eriyor, System.String[]

Ceyhan Belediyesi israfla mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekledi.


Yazışmalarda ve evrak işlerinde dijital imza dönemine geçiliyor. Ceyhan Belediyesi'nin bütün evrak işleri 1 Ocak 2020 itibariyle dijital ortamda yapılacak.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışması ile 2017 yılından bu yana hayata geçirilmek için çalışılan e- Belediye Bilgi Sistemi projesini göreve gelir gelmez hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Devir teknoloji devri. Teknolojinin insana, doğaya faydalı taraflarını hayatlarımıza uygulamak en başta biz yerel yöneticilerin görevdir. Ceyhan Belediyesi'nde bugün git, yarın gel dönemini bitirmek için çalışıyoruz. Çağı yakalayabilmek için hızlı olmak zorundayız. 1 Ocak itibariyle e- Belediye Bilgi Sistemi tamamen dijital olduğu ve web tabanlı olduğu için evde, yolda araçla giderken bile imza atılabilecektir. Bu sayede hizmetler daha da hızlı gerçekleşecek bürokratik işlemler hızlanacaktır. Depolamayı dijital ortamlarda yaptığımız için kağıt tüketimini de en aza indirgemeyi planlıyoruz. Sel oldu, yangın çıktı mazeretleriyle evrakların kaybolmasının da önüne geçilecektir. Hem zamandan hem kağıttan tasarruf etmeyi hedefliyoruz" dedi. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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