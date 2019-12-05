Ceyhan Belediyesinde yangın
7 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sabah 07.50 sıralarında belediye hizmet binasının 4. katında elektrik kontağının neden olduğu tahmin edilen yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine Ceyhan Belediyesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından inceleme başlatıldı. - ADANA
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