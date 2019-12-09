Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediyesinden dere yatağına ikinci köprü
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Ceyhan Belediyesinden dere yatağına ikinci köprü

6 saat önce

Ceyhan'ın İsalı Mahallesinde evine girip çıkarken dere yatağından geçmek zorunda kalan Hediye Tutuk'un feryadına Ceyhan Belediyesi yetişti.

Ceyhan Belediyesinden dere yatağına ikinci köprü, System.String[]

Ceyhan'ın İsalı Mahallesinde evine girip çıkarken dere yatağından geçmek zorunda kalan Hediye Tutuk'un feryadına Ceyhan Belediyesi yetişti.


Yıllardır bütün yöneticilere dilekçe yazan Hediye Tutuk'un dere yatağına köprü yapılması için yazdığı dilekçeye Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından iki gün içinde cevap verdi. Ceyhan Belediyesi ekipleri Tutuk'un evinin önüne yapılan köprü ile yıllardır süren çileye son verdi.


Ceyhan Belediyesi dere yatağına köprü yapılması nedeniyle yaşadığı sevinci anlatan Hediye Tutuk, "Eşim diyaliz hastası, hastaneye gidip gelirken dağı dolaşıp geçmek zorunda kalıyorduk. Çocuklarım okula giderken yıllarca zorluk çekti. Kaç defa yapacağız dediler, yapmadılar. Bütün belediye başkanlarına dilekçe yazdım, yardım istedim. İlk defa bir belediye başkanı sesimi duydu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan Allah razı olsun. Artık çocuklarım okula gitmek için dereye girmek zorunda kalmayacak. Çok şükür rezilliğimiz son buldu" diye konuştu. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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