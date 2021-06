Ceyhan Belediyesinden moral konseri - Son Dakika

Ceyhan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara moral konseri düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuar hocaları, Ceyhan Kent Meydanında, gençleri müzikler eşliğinde doyasıya eğlendirdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Kontrollü bir şekilde pandemi sürecinin sonlarına yaklaştık. Çocuklarımız doyasıya eğlensin diye tüm kurallara uyarak güzel bir akşam geçirdik. Öğrencilerimiz sınav stresinden uzaklaşsın diye öğrencilerimize müzik eşliğinde güzel bir akşam geçirdik. Her şey onlar için. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için" dedi. - ADANA