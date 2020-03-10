Ceyhan Belediyesinden salgın önlemi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, belediye ekipleri salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yaptı.



Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yaptı. Olası hastalıklara karşı yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan Ceyhan Belediyesi ekipleri, camiler, ilçe merkezindeki dükkanlar, parklar ve dolmuş durakları gibi virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, son günlerde koronavirüsün tüm dünyada gündemde olduğunu belirterek, "Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" dedi. - ADANA