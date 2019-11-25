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Ceyhan Belediyesinden tasarruflu hizmet

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü hurdaya atılan elektrik direklerini, çöp kutularını, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, piknik masalarını ve bankları tamir ederek yepyeni hale getirdi.

Ceyhan Belediyesinden tasarruflu hizmet, System.String[]

Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü hurdaya atılan elektrik direklerini, çöp kutularını, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, piknik masalarını ve bankları tamir ederek yepyeni hale getirdi. Aletlerin tamir edilmesiyle Ceyhan Belediyesi 1 milyonluk tasarruf etti.


Hurdalıktan çıkan iş makinelerinin tamir edilip araç filosuna kazandırılmasının ardından şimdi de Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Az maliyetle çok hizmet üretmeyi hedefleyen Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün hurdadan çıkarıp Ceyhan halkına kazandırdığı aletler yeniden parklara ve okullara takıldı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Göreve geldiğimiz günden beri Ceyhan'ın bir kuruş parasını kimseye yedirmeyeceğimizi söylemiştik. Bütün birimlerimizde tasarruf çalışmaları yapıyoruz. İş makinelerimizi tamir ederek belediyemizi 10 milyonluk tasarruf ettirmiştik. Şimdi de eski diyerek hurdaya atılmış elektrik direklerini, çöp kutularını, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, piknik masalarını ve bankları tamir ederek yepyeni hale getirdik. Bu aletler hurda değil, milli servettir. Böylece 1 milyonluk bir tasarruf sağladık. Yeni aletler alıp parklara takmak işin kolay yanı. Biz Ceyhan'ın kaynaklarını Ceyhanlının yararına kullanmaya söz verdik" dedi. - ADANA

Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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