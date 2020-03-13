Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı? - Son Dakika Dünya

Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı?

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinin genç Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’ın görevinden alınacağı ve çoğunluğun CHP’de olduğu mecliste Aydar’ın yerine kayyum atanacağı iddiası cuma öğlen saatlerinde basına yansıdı. Aydar, "bunun Ceyhan’a, Ceyhanlılara yapılan siyasi bir darbe olduğunu" iddia etti

Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı?, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinin 32 yaşındaki genç Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın görevinden alınacağı ve meclis çoğunluğunun CHP'de olmasına karşın kayyum olarak Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın atanacağı iddia edildi.


Belediye Başkanı Aydar, cuma günü yayımladığı videoda, "Şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar, bu hukuki bir müdahaledir. Ceyhan'a, Ceyhanlılara yapılan siyasi bir darbedir. Bir karar çıkmış değil. Dosya kapanmış, bitmiş, infazı olmuş, seçime girmişim, Ceyhan tarihinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Bu da birilerini rahatsız etti. Görevimin başındayım, kalmaya devam edeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz" diyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceyhan belediyesine kayyum atanacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]