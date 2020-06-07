Ceyhan Cezaevi bekleme salonu inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeki boş araziye Ceyhan Belediyesi tarafından mahkum aileleri için yapılan bekleme salonunun inşaatında son aşamaya gelindi.



Mahkum ailelerinin görüş günlerinde açık alanda beklememesi için dönemin Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından Türlübaş Mahallesinde bulunan Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeki boş araziye bir bekleme salonunun yapımına başlanmıştı.



Devam eden bekleme salonu inşaatı hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kadınlar, çocuklar açık alanda, zorlu hava koşulları altında yakınlarıyla görüşmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlardı. Özellikle tuvalet ihtiyacı büyük problem haline geliyordu. Cezaevi bizim görev alanımız dışında ancak bu soruna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye Başkan Kadir Aydar bir çalışma başlatmıştı. Şimdi biz de bu projeyi devam ettiriyoruz. Cezaevinin önüne bulunan alana 530 metrekare büyüklüğünde içinde tuvaletlerin, çay ocağının bulunduğu, klimalı ve konforlu bir bekleme salonunun yapımına devam ediyoruz.Çok kısa zamanda bekleme salonunu mahkum yakınlarının hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - ADANA