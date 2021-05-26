Ceyhan'da 122 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gümrük kaçağı 122 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, 4 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler A.G., A.N., Ö.İ. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda 122 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. - ADANA