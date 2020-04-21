Ceyhan'da 15 bin aileye yardım yapılacak - Son Dakika

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde Ceyhan'da 15 bin ailenin yardım alacağını söyledi.



Bünül, yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatıldığını hatırlattı. Bu kapsamda Ceyhan'da verilen sosyal yardımın 1. aşamasında 7 bin 269 aileye 1000 TL sosyal yardım yapıldığını, 2. aşamada ise 4 bin 451 aileye 1000 TL yardım ödemelerinin yapılmaya başlandığını belirten Bünül, "65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımız, yaşlı aylığı, engelli aylığı, dul aylığı, öksüz ve yetim aylığı, muhtaç asker çocuğu yardımı, eğitim yardımı ile kronik rahatsızlığı bulunan ve düzenli yardım alan aileler bu yardımdan faydalandılar. 3. aşamada ise Ceyhan'da Pandemi Sosyal Destek Programına başvuru yapan, hanede hiç geliri olmayan, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2000 vatandaşımıza 1000 TL destek verilecek. Bu destekler tamamlandığında ilçemizde 15000 vatandaşımız bu yardımdan yararlanmış olacaktır. Yani Ceyhan'a bir ay içerisinde Hükümetimiz desteğiyle 15 milyon TL yardım yapılmış olacak" dedi. - ADANA