Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi
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Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi

49 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolunda Osmaniye Adana istikametinde Sirkeli gişelerinde yapılan uygulamada L.A. isimli şahıstan 1 kiloluk paketler halinde toplam 150 paket faturasız ve TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Osmaniye, Sirkeli, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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