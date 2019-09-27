Ceyhan'da 150 paket nargile tütünü ele geçirildi
49 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan yol uygulamasında 150 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolunda Osmaniye Adana istikametinde Sirkeli gişelerinde yapılan uygulamada L.A. isimli şahıstan 1 kiloluk paketler halinde toplam 150 paket faturasız ve TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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