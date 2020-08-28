Ceyhan'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaya 8 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde alacak verecek ve kadın meselesi yüzünden 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay'ın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan evine gitti. İddiaya göre, alacak verecek ve kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada her iki taraf da birbirlerine silahlarla ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Kayaokay da ayağından yaralandı. Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay'ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay'a ateş edip öldürdü.

Polis, olaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 3 silah ele geçirilirken, 8 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ADANA