Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ceyhan'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda yol kontrol uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada, M.T. adlı yolcunun el çantasında 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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