Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı - Son Dakika

Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı.

Ceyhan'da 350 öğrenciye ayakkabı yardımı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı.


Remzi Oğuz Arık İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen "Minik Ayaklar Üşümeyecek" projesi kapsamında öğrenciler harçlıklarını biriktirip ayakkabı aldı.


Cengiz Topel, Şehit Fehmi Koç, Fatih Sultan Mehmet, Sarısakal, Ali Fevziye Özçelik ve Kösreli İlkokulu'ndan belirlenen 350 öğrenciye ayakkabılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer'in katılımıyla dağıtıldı.


Sosyal sorumluluk projelerinin günümüzde büyük önem taşıdığının altını çizen Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, "Minik Ayaklar Üşümeyecek projesine Remzi Oğuz Arık İlkokulu öğrencilerimizin kendi harçlıkları ile destek vermesi beni oldukça duygulandırdı. Ceyhan'da öğretmenlerimiz, velilerimiz, iş adamlarımız eğitime ve öğrencilere yönelik projelere her zaman gerekli desteği vermeleri bizleri mutlu ediyor. Bu güzel projeye destek veren, emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Remzi Oğuz Arık İlkokulu Müdürü Remzi Varan ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan projenin her geçen yıl büyüyerek devam edeceğini söyledi.


Remzi Oğuz Arık İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Esra Saraçoğlu ise, "İkinci yılına giren projemiz ile velilerden çocuklarının hediye ayakkabı alabilmek için harçlıklarından biriktirdiğini duymak çok güzel bir duygu. Çocuklarımızın yardımsever, paylaşmayı seven ve hoş görülü birer birey olmalarında biz velilere de büyük iş düştüğüne inanıyorum. Projemizle çocuklarımızın bu yönlerini geliştirdiğimize hepimiz şahitlik ettik. Bugün bu hediyelerimizi öğrencilere verirken onların sevinci bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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