Ceyhan'da 50 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ç. (52) isimli şahsın kullandığı 01 ACL 172 plakalı otomobilde yapılan aramada toplam 50 litre boğma diye tabir edilen içki ele geçirildi. - ADANA