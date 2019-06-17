Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da ağaçlar nakledildi
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Ceyhan'da ağaçlar nakledildi

1 saat önce

Ceyhan'da, palmiyeler sökülerek başka bir yere nakledildi.

Ceyhan'da ağaçlar nakledildi, System.String[]
Ceyhan'da, palmiyeler sökülerek başka bir yere nakledildi.
Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Kurt, yaptığı açıklamada, doğa dostu bir belediye olduklarını belirtti.
Göreve geldikleri günden bu yana yeşili korumak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kurt, ilçede yeşil alanların daha da arttırılması için projeler geliştirdiklerini kaydetti.
İlçede meydan çalışmasının sürdüğünü dile getiren Kurt, bu alanda bulunan ağaçları kesip yok etmek yerine başka bir yere naklettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:48 Kaynak: AA
Ömer Kurt, Ceyhan
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