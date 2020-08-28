Ceyhan'da akıl almaz cinayet: 2 kişi otomobilde, bir kişi acil önündeki ambulansta öldürüldü (2) - Son Dakika

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.