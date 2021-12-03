Ceyhan'da anasınıfı öğrencileri kaşkol örüyor - Son Dakika

Okul Müdürü Mehmet Atasoy da projenin iki ay süreceğini belirtti.

Göçer, öğrencilerin bu sayede yardımlaşmayı da öğrendiğini kaydetti.

Yoğurt kovalarından yapılan aparatla 110 öğrencinin kaşkol ördüğünü dile getiren Göçer, örülen kaşkolları kardeş okul seçtikleri İhsan Demirtaş İlkokuluna yardım olarak göndereceklerini aktardı.

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kaşkol örüyor.

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