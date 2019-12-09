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Ceyhan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Ceyhan'da asfalt çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.


Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye ekipleri ile ortak yürütülen sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ederken, ana cadde ve bulvarlarda alt yapı sorununun çözülmesinin yanı sıra çukur ve tümsekler yüzünden kullanılamayacak hale gelen, ara sokakların yapımına başlayan ekipler, Başkan Kadir Aydar'ın yönetiminde Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Güney Sokak'ta asfalt çalışmalarına başladı.


Asfalt çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Adana Büyükşehir Belediye ekipleri ve Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Ceyhanımızın çehresini değiştirmek üzere çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ceyhan'ın bütün yollarını çiçek gibi yapmak için ekiplerimiz ile birlikte elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Asfaltlama çalışmalarımızın kısa zamanda son bulmasıyla mahallelerimizin ulaşımında büyük rahatlık sağlanacak. Ceyhan'ımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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