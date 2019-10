Ceyhan'da Barış Pınarı Harekatına destek

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dualar edildi.



Abdulkadir Ağa Camii'ndeki etkinlikte konuşan Ceyhan Müftüsü İbrahim Memiş, "Vatanın birliği, beraberliği, bizlerin namusu için ezanımız, bayrağımız için bu ülkenin güvenliği için sınırların ötesinde harekat başlatıldı. Tabi bu hepimizin yavruları, hepimizin çocukları, bu milletin evlatları, rabbim ayaklarına taş değdirmesin inşallah muzaffer bir şekilde şu vatanın üzerinde kötü emelleri olan bu kötü düşünceli insanların kötü fikirlerini engellemek gayesiyle barış için güzellik için oradalar. Rabbim milletimizi her daim kötülüklerden korusun, kötü emellerden muhafıza eylesin. Onlar hepimizin evlatlarıdır, dualara uğurladık, inşallah dualarla karşılayacağız. Rabbim bu aziz milleti her zaman fatih eylediği gibi bundan sonraki süreçte de inşallah her zaman kazananlardan eylesin" dedi.



AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül'de, konuşmasına, "Türk ordusu her zaman gittiği yere huzur, barış, güven, sağlamıştır. Bu netice itibariyle Fırat'ın doğusunda da aynı Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi Fırat Kalkanı Operasyonunda olduğu gibi inşallah muzaffer bir şekilde yeniden Türkiye'ye döneceklerdir. Bizlerde okumuş olduğumuz Fetih sureleriyle, dualarımızla onların yanında olduğumuzu bir nebze de olsa göstermeye çalıştık. Rabbim ordumuza muzaffer eylesin, milletimizi korusun" diye konuştu. - ADANA