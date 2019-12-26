Ceyhan'da bazı köyler ekili alanlar sular altında - Son Dakika
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Ceyhan'da bazı köyler ekili alanlar sular altında

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köyler ve ekili alanlar sular altında kaldı.

Ceyhan'da bazı köyler ekili alanlar sular altında, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köyler ve ekili alanlar sular altında kaldı.


Adana ve çevresini etkisi altına alan yağışlar Ceyhan Nehri'nin yükselmesine derelerin taşmasına neden oldu. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ve ekili alanlar sular altında kaldı.


Ceyhan'ın Sarıbahçe Mahallesi'ndeki birçok ev, Cemevi sular altında kalırken, yetkililer mahsur kalan vatandaşlara botlarla erzak yardımı sağladı.


Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar ile kurum müdürleri yağışlardan etkilenen yerlerde incelemede bulundu. - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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