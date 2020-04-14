Ceyhan'da dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Son Dakika

Ceyhan Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yaya trafiği en fazla olan Çamlıyol İnönü Bulvarı ve Kızılay Caddesi'ne dezenfeksiyon tüneli kurdu.



360 derecelik açıyla ve otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel solüsyon buharı salgılayarak vatandaşları dezenfekte ediyor. Yüzde 100 ekolojik ürünlerden üretilen solüsyon ve buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı belirtilirken, dezenfeksiyon tüneli ile salgının daha fazla kişiye bulaşmasının engellenmesinin hedeflendiği vurgulandı.



Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için önlemleri arttırdıklarını belirterek, "Ceyhan'da çok yoğun bir şekilde kullanılan caddelerimizde önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı çok önemli. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimden de kendi sağlıkları için tüm bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Lütfen evlerinizde kalın ve aldığımız tedbirlere uyun ve uygulayın. Bu hepimizin mücadelesi; bu felaketi hep birlikte aşabiliriz" dedi. - ADANA