Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da Fetö, Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Ceyhan'da Fetö, Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan'da Fetö, Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 3 ayrı operasyonda birden yaptı. Polis FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 ayrı adrese eş zamanda baskın yaptı. Yapılan baskında E.O, S.O, E.G, H.Y, K.K, G.K, C.S, H.M, C.S. ve S.Y gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, 25 tapu senedi, 2 POS cihazı, elektro şok cihazı ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:32:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da Fetö, Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]