Ceyhan'da Fetö, Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 3 ayrı operasyonda birden yaptı. Polis FETÖ, tefecilik ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 ayrı adrese eş zamanda baskın yaptı. Yapılan baskında E.O, S.O, E.G, H.Y, K.K, G.K, C.S, H.M, C.S. ve S.Y gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, 25 tapu senedi, 2 POS cihazı, elektro şok cihazı ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

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