Ceyhan'da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ceyhan'da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Ceyhan'da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve bu paralardan komisyon aldıkları, fuhuş için yer temin ettikleri tespit edilen 4 kişiyi yakalamak için en zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sabah saat 06.00 da İ. H. A, M. K ve M. S adlı 3 zanlı Ceyhan'daki ikametlerinde yakalandı.

Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet cep telefonuna ve 6 adet pornografik CD lere de el konuldu. İl dışında olduğu öğrenilen S. A adlı şüpheli de Ordu'da yakalandı.

İfadeleri alınan zanlılardan M. S. serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 4 şahsa idari işlem ve fuhuşta kullanıldığı tespit edilen 1 işyerine de kapatma cezası uygulandı. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık         
21:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız         
20:11
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı         
16:42
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceyhan'da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei