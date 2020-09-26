Ceyhan'da hayırsever iş adamından sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Ceyhan'da hayırsever iş adamı Yaşar Özer tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi yerleşkesine yaptırılacak kreşin protokolü imzalandı.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal ile Yaşar Özer katıldı.

Kartal, törende yaptığı açıklamada, protokolün Ceyhan Devlet Hastanesi çalışanlarının motivasyonları ve memnuniyeti için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Özer de sağlık çalışanlarının salgın döneminde canlarını ortaya koyarak hayat kurtarmaya çalıştığını belirterek, kreşin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kreşin protokolü imzalandı.