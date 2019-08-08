Son Dakika Haberleri: Ceyhan'da ibadethanelerde ve mezarlıklarda bayram temizliği
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Ceyhan'da ibadethanelerde ve mezarlıklarda bayram temizliği

1 saat önce

Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde tüm mezarlıkların ve camilerin temizliği tamamlandı.

Ceyhan'da ibadethanelerde ve mezarlıklarda bayram temizliği, System.String[]
Ceyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde tüm mezarlıkların ve camilerin temizliği tamamlandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kurban Bayramında her türlü tedbirleri aldıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz ile Ceyhan Belediyesi ekibimiz uyum içerisinde camilerimizin temizliğinin yanı sıra hem mezarlıklarımızın bakım ve onarım çalışmaları hem de güvenlik konularının üzerinde hassasiyetle duruyor. Halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Halkımız ibadet ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapabilirler" dedi. - ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:19 Kaynak: İHA
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