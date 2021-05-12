Ceyhan'da İsrail protestosu - Son Dakika

Ceyhan'da İsrail protestosu

12.05.2021 01:21
Ceyhan'da İsrail protestosu, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde vatandaşlar İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı protesto etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde vatandaşlar İsrail'de Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı protesto etti.

Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bünül, Mescid-i Aksa'da yapılan saldırıları protesto ederek açıklama yaptı. Protestoya yaklaşık bin kişinin katıldığı eylem Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, göstericiler sloganlar attı. Başkan Bünül, "İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur. Ceyhan Kent Konseyi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekanların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.

Başkan Bünül, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Ceyhan Kent Konseyi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz." - ADANA

Ceyhan'da İsrail protestosu
Ceyhan'da İsrail protestosu
Ceyhan'da İsrail protestosu
Ceyhan'da İsrail protestosu
Ceyhan'da İsrail protestosu
Ceyhan'da İsrail protestosu

Protesto, Mescit, İsrail, Ceyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da İsrail protestosu - Son Dakika


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