Ceyhan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceyhan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika

Ceyhan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Ceyhan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.


Ceyhan Kaymakamlığının himayelerinde, İstiklal Marşının okunması ve şehitlere saygı duruşuyla başlayan etkinlik, yapılan anma konuşmalarının ardından son buldu.


Programa Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ile protokol mensupları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.


Düzenlenen etkinlik ve anma programı sonrası kısa bir açıklama yapan


AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıldönümü vesilesiyle, o destanı savaş meydanlarında yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ve bu destanı kağıda döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - ADANA

Mehmet Akif Ersoy, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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