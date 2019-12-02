Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü tarafından Funda Avcı Toplum Merkezi'nde "Kadınlar Matinesi" düzenlendi.



Ceyhan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınların bir araya gelip kaynaşması ve sosyal yaşamlarının renklenmesi amacıyla yapılan Kadınlar Matinesi'nde renkli anlar yaşandı. Oryantal, pin-pun ve balon yarışmaları ile doyasıya eğlenen kadınlara onlarca hediye dağıtıldı.



Ceyhan Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olarak kadınların sosyal yaşamlarını renklendirecek hizmetlerine devam edeceğini vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Kadınların caddelerinde sokaklarında güvenle dolaşacakları, çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilecekleri, her alanda kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ilçe oluşturmak için hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Bütün faaliyetlerimizi bu bakış açısı ile hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın mutluysa tüm aile ve dolayısıyla tüm ülke mutludur. Eski bir eğlence şekli olan kadınlar matinesini Ceyhan'da yeniden canlandırarak kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri sosyal bir ortam oluşturduk. Her ayın son Cumartesi günü Funda Avcı Toplum Merkezimizde düzenleyeceğimiz Kadınlar matinesinin ilkine ilgi oldukça fazlaydı. Bu ilginin giderek artacağını düşünüyoruz. Tüm hemşehrilerime hizmetlerimize verdikleri destek için teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - ADANA